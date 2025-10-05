Новые группы российских "Шахедов" зашли в Украину: где угроза ударов

Утром 5 октября российские дроны снова залетели на территорию Украины. Группы беспилотников были замечены в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
По данным Воздушных Сил ВСУ, новые группы вражеских беспилотников зашли через север Черниговской области около 7:00 утра.
Около 7:30 было зафиксировано движение нескольких групп дронов:
В 8:10 Воздушные Силы сообщили о новой группе "Шахедов", направляющейся непосредственно на Львов. А уже по состоянию на 8:38 вражеские дроны были зафиксированы:
Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:
В 8:41 сообщено о появлении разведывательного беспилотника восточнее Опошни на Полтавщине. По предварительным данным, он может выполнять функцию наводчика для вражеских средств поражения. Сейчас же для его сбивания привлечены силы ПВО.
В ночь на 5 октября российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел Украины, использовав различные типы вооружения. Больше всего пострадали Львов и Львовская область.
Около 04:30 в городе раздались первые взрывы - это была атака ударных дронов Shahed. Впоследствии россияне нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря.
Утром по Львову снова ударили - на этот раз аэробаллистическими ракетами "Кинжал", запущенными с истребителей МиГ-31.
РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки.
Кроме западных областей, под обстрел попало и Запорожье. Массированная атака вызвала обесточивание десятков тысяч потребителей по всей стране.
В то же время в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач.