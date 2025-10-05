Новые группы российских "Шахедов" зашли в Украину: где угроза ударов

Массированная атака на Украину

В ночь на 5 октября российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел Украины, использовав различные типы вооружения. Больше всего пострадали Львов и Львовская область.

Около 04:30 в городе раздались первые взрывы - это была атака ударных дронов Shahed. Впоследствии россияне нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря.

Утром по Львову снова ударили - на этот раз аэробаллистическими ракетами "Кинжал", запущенными с истребителей МиГ-31.

РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки.

Кроме западных областей, под обстрел попало и Запорожье. Массированная атака вызвала обесточивание десятков тысяч потребителей по всей стране.

В то же время в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач.