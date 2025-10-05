Нові групи російських "Шахедів" зайшли в Україну: де загроза ударів

Вранці 5 жовтні російські дрони знову залетіли на територію України. Групи безпілотників були помічені в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, нові групи ворожих безпілотників зайшли через північ Чернігівської області близько 7:00 ранку.

Близько 7:30 було зафіксовано рух кількох груп дронів:

Львівщина - у напрямку Львова, Стрия, Бродів;

Івано-Франківщина - у напрямку Бурштина та Богородчан;

Тернопільська область - у напрямку Чорткова;

Хмельницька область - у напрямку Дунаївців;

Чернігівщина - у районі Семенівки та Новгород-Сіверського.

О 8:10 Повітряні Сили повідомили про нову групу "Шахедів", що прямує безпосередньо на Львів. А вже станом на 8:38 ворожі дрони були зафіксовані:

над Буськом - рухаються у напрямку Львова;

над Кременчуцьким водосховищем на Черкащині - рухаються у напрямку Черкас;

на півночі Чернігівщини - курсом на захід.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

О 8:41 повідомлено про появу розвідувального безпілотника східніше Опішні на Полтавщині. За попередніми даними, він може виконувати функцію навідника для ворожих засобів ураження. Наразі ж для його збиття залучено сили ППО.