Головна » Новини » Війна в Україні

Нові групи російських "Шахедів" зайшли в Україну: де загроза ударів

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 09:01
Нові групи російських "Шахедів" зайшли в Україну: де загроза ударів Фото: просіяни знову запустили "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вранці 5 жовтні російські дрони знову залетіли на територію України. Групи безпілотників були помічені в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, нові групи ворожих безпілотників зайшли через північ Чернігівської області близько 7:00 ранку.

Близько 7:30 було зафіксовано рух кількох груп дронів:

  • Львівщина - у напрямку Львова, Стрия, Бродів;
  • Івано-Франківщина - у напрямку Бурштина та Богородчан;
  • Тернопільська область - у напрямку Чорткова;
  • Хмельницька область - у напрямку Дунаївців;
  • Чернігівщина - у районі Семенівки та Новгород-Сіверського.

О 8:10 Повітряні Сили повідомили про нову групу "Шахедів", що прямує безпосередньо на Львів. А вже станом на 8:38 ворожі дрони були зафіксовані:

  • над Буськом - рухаються у напрямку Львова;
  • над Кременчуцьким водосховищем на Черкащині - рухаються у напрямку Черкас;
  • на півночі Чернігівщини - курсом на захід.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

Нові групи російських &quot;Шахедів&quot; зайшли в Україну: де загроза ударів

О 8:41 повідомлено про появу розвідувального безпілотника східніше Опішні на Полтавщині. За попередніми даними, він може виконувати функцію навідника для ворожих засобів ураження. Наразі ж для його збиття залучено сили ППО.

Масована атака на Україну

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили масований комбінований обстріл України, використавши різні типи озброєння. Найбільше постраждали Львів і Львівська область.

Близько 04:30 у місті пролунали перші вибухи - це була атака ударних дронів Shahed. Згодом росіяни завдали ударів крилатими ракетами “Калібр”, випущеними з акваторії Чорного моря.

Вранці по Львову знову вдарили - цього разу аеробалістичними ракетами “Кинджал”, запущеними з винищувачів МіГ-31.

РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило й Запоріжжя. Масована атака спричинила знеструмлення десятків тисяч споживачів по всій країні.

Водночас на Черкащині частина області залишилась без електропостачання через пошкодження ліній електропередач.

