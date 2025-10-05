Новые группы российских "Шахедов" зашли в Украину: где угроза ударов

Утром 5 октября российские дроны снова залетели на территорию Украины. Группы беспилотников были замечены в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных Сил ВСУ, новые группы вражеских беспилотников зашли через север Черниговской области около 7:00 утра.

Около 7:30 было зафиксировано движение нескольких групп дронов:

Львовская область - в направлении Львова, Стрыя, Бродов;

Ивано-Франковская область - в направлении Бурштына и Богородчан;

Тернопольская область - в направлении Черткова;

Хмельницкая область - в направлении Дунаевцев;

Черниговская область - в районе Семеновки и Новгород-Северского.

В 8:10 Воздушные Силы сообщили о новой группе "Шахедов", направляющейся непосредственно на Львов. А уже по состоянию на 8:38 вражеские дроны были зафиксированы:

над Буском - движутся в направлении Львова;

над Кременчугским водохранилищем в Черкасской области - движутся в направлении Черкасс;

на севере Черниговской области - курсом на запад.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:

В 8:41 сообщено о появлении разведывательного беспилотника восточнее Опошни на Полтавщине. По предварительным данным, он может выполнять функцию наводчика для вражеских средств поражения. Сейчас же для его сбивания привлечены силы ПВО.