Новые группы российских "Шахедов" зашли в Украину: где угроза ударов
Утром 5 октября российские дроны снова залетели на территорию Украины. Группы беспилотников были замечены в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
По данным Воздушных Сил ВСУ, новые группы вражеских беспилотников зашли через север Черниговской области около 7:00 утра.
Около 7:30 было зафиксировано движение нескольких групп дронов:
- Львовская область - в направлении Львова, Стрыя, Бродов;
- Ивано-Франковская область - в направлении Бурштына и Богородчан;
- Тернопольская область - в направлении Черткова;
- Хмельницкая область - в направлении Дунаевцев;
- Черниговская область - в районе Семеновки и Новгород-Северского.
В 8:10 Воздушные Силы сообщили о новой группе "Шахедов", направляющейся непосредственно на Львов. А уже по состоянию на 8:38 вражеские дроны были зафиксированы:
- над Буском - движутся в направлении Львова;
- над Кременчугским водохранилищем в Черкасской области - движутся в направлении Черкасс;
- на севере Черниговской области - курсом на запад.
Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:
В 8:41 сообщено о появлении разведывательного беспилотника восточнее Опошни на Полтавщине. По предварительным данным, он может выполнять функцию наводчика для вражеских средств поражения. Сейчас же для его сбивания привлечены силы ПВО.
Массированная атака на Украину
В ночь на 5 октября российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел Украины, использовав различные типы вооружения. Больше всего пострадали Львов и Львовская область.
Около 04:30 в городе раздались первые взрывы - это была атака ударных дронов Shahed. Впоследствии россияне нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря.
Утром по Львову снова ударили - на этот раз аэробаллистическими ракетами "Кинжал", запущенными с истребителей МиГ-31.
РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки.
Кроме западных областей, под обстрел попало и Запорожье. Массированная атака вызвала обесточивание десятков тысяч потребителей по всей стране.
В то же время в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач.