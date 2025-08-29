Нові деталі трансферів Ваната в "Жирону" і Судакова в "Бенфіку": суми, умови і навіть номера

Судаков переходить у "Бенфіку"

"Шахтар" та "Бенфіка" в ніч на 29 серпня, одразу після переможного матчу "гірників" за вихід у Лігу конференцій, досягли домовленості щодо трансферу півзахисника збірної України Георгія Судакова.

За даними Романо, сума угоди становитиме 27 млн євро фіксованої плати. Крім того, передбачено 5 млн євро у вигляді бонусів, а також відсоток від подальшого продажу гравця - 20%.

Судаков, який отримає у "Бенфіці" культовий номер 10, сьогодні вирушить до Лісабона, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, Судаков не вилетів з "Шахтарем" із Женеви. Вочевидь, футболіст одразу направився до Лісабону.

Вихованець "гірників" зіграв 146 матчів за першу команду, у яких забив 33 голи та віддав 19 результативних передач. Зокрема у поточному сезоні Георгій провів 10 матчів і відзначився одним асистом.

Ванат став гравцем "Жирони"

Інша резонансна угода стосується нападника "Динамо" Владислава Ваната. Іспанська "Жирона", яка минулого сезону не надто успішно виступила в Ла Лізі, скористалася клаусулою, прописаною в контракті гравця.

За інформацією інсайдера, "Жирона" виплатила київському "Динамо" 20 млн євро за Ваната. Цей трансфер відкриває для 22-річного форварда нові можливості в одному з найсильніших чемпіонатів світу.

Цікаво, що за інформацією ЗМІ, спочатку іспанський клуб пропонував за нападника збірної України лише 10 млн євро, однак пізніше сторони нібито зійшлися на компромісній сумі в 15 млн євро плюс значний відсоток від подальшого продажу гравця.

Однак президент "Динамо" Ігор Суркіс наполягав на повному використанні клаусули у 20 млн євро.

У поточному сезоні Ванат провів за "Динамо" 7 матчів в усіх турнірах. Загалом на полі він провів 484 хвилини, за які відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, у складі "Жирони" вже виступають два українці - вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов. А за "Бенфіку" грає Анатолій Трубін.