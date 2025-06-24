Нові дані щодо зарплат чиновників: у чотирьох відомствах платять 90-100 тисяч гривень

Зарплати чиновників значно перевищують середню по Україні. Але вони нижчі, ніж у приватному секторі для фахівців відповідної кваліфікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
У травні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 58,8 тисячі гривень. Порівняно з травнем минулого року (50,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,5%.
Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (15,9%).
За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%. Даних за травень поки немає.
За даними Мінфіну, у травні в центральних держорганах зарплату отримували 22 235 осіб.
Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (114,1 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 525 осіб.
На другому місці - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей - 96,1 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 59.
На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 91,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 373 особи.
В Антимонопольному комітеті платять 89,5 тисячі гривень. У комітеті працюють 269 осіб.
Середня зарплата керівництва відомств становить 128,4 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед 499 керівників у таких відомствах:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.
Інфляція в Україні в травні зросла до 15,9%. Прискорення зростання цін призвело до уповільнення зростання реальних доходів українців, у пенсіонерів вони навіть знижуються.
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