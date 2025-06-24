Нові дані щодо зарплат чиновників: у чотирьох відомствах платять 90-100 тисяч гривень

У травні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 58,8 тисячі гривень. Порівняно з травнем минулого року (50,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,5%.

Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (15,9%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%. Даних за травень поки немає.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у травні в центральних держорганах зарплату отримували 22 235 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (114,1 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 525 осіб.

На другому місці - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей - 96,1 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 59.

На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 91,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 373 особи.

В Антимонопольному комітеті платять 89,5 тисячі гривень. У комітеті працюють 269 осіб.



Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,4 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 499 керівників у таких відомствах: