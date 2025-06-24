Новые данные по зарплатам чиновников: в четырех ведомствах платят 90-100 тысяч гривен

Зарплаты чиновников значительно превышают среднюю по Украине. Но они ниже, чем в частном секторе для специалистов соответствующей квалификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В мае 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 58,8 тысячи гривен. По сравнению с маем прошлого года (50,9 тысяч гривен) она увеличилась на 15,5%.
Таким образом, зарплата выросла меньше, чем инфляция за этот период (15,9%).
По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысячи гривен, увеличившись за год на 17,9%. Данных за май пака нет.
По данным Минфина, в мае в центральных госорганах зарплату получали 22 235 человек.
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (114,1 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 525 человек.
На втором месте - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - 96,1 тысячи гривен. Численность сотрудников - 59.
На третьем месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 91,3 тысячи гривен. Численность сотрудников - 373 человека.
В Антимонопольном комитете платят 89,5 тысячи гривен. В комитете работают 269 человек.
Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,4 тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты среди 499 руководителей в таких ведомствах:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.
Инфляция в Украине в мае выросла до 15,9%. Ускорение роста цен привело к замедлению роста реальных доходов украинцев, у пенсионеров они даже снижаются.
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