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Новые данные по зарплатам чиновников: в четырех ведомствах платят 90-100 тысяч гривен

Фото: Зарплаты чиновников выросли до 59 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты чиновников значительно превышают среднюю по Украине. Но они ниже, чем в частном секторе для специалистов соответствующей квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В мае 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 58,8 тысячи гривен. По сравнению с маем прошлого года (50,9 тысяч гривен) она увеличилась на 15,5%.

Таким образом, зарплата выросла меньше, чем инфляция за этот период (15,9%).

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысячи гривен, увеличившись за год на 17,9%. Данных за май пака нет.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в мае в центральных госорганах зарплату получали 22 235 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (114,1 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 525 человек.

На втором месте - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - 96,1 тысячи гривен. Численность сотрудников - 59.

На третьем месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 91,3 тысячи гривен. Численность сотрудников - 373 человека.

В Антимонопольном комитете платят 89,5 тысячи гривен. В комитете работают 269 человек.

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,4 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 499 руководителей в таких ведомствах:

  • НАПК - 303,5 тысячи гривен (5 чиновников),
  • Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - 287,4 тысячи гривен (4 человека),
  • НКРЭКУ - 232,9 тысячи гривен (7 человек),
  • Центральная избирательная комиссия - 211,7 тысячи гривен (18 человек).

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.

Инфляция в Украине в мае выросла до 15,9%. Ускорение роста цен привело к замедлению роста реальных доходов украинцев, у пенсионеров они даже снижаются.

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Зарплата в Украине