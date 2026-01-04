Нові банкноти в Сирії: прибрали два нулі та замінили портрети Асада

Сирія розпочала обіг оновлених банкнот, прибравши з номіналу два нулі та замінивши портрети Асада на національні символи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За новою системою, кожні 100 старих фунтів дорівнюють одному новому, а найбільша купюра тепер становить 500 фунтів (еквівалент 50 000 старих).
Дизайн банкнот змінили радикально: портрети Башара Асада та його батька Хафеза прибрали, натомість на купюрах зображені троянди, пшениця, оливки та апельсини. Президент Ахмад аш-Шараа назвав це символом "відходу від шанування окремих осіб" та початком "нової ери".
Голова Центрального банку Мохлес Назер уточнив, що обмін старих грошей проводитиметься через спеціальні центри та приватні банки. На перехідний період відведено 90 днів.
В обмінних пунктах Дамаска старий фунт зараз коштує близько 11 800 за один долар США. Associated Press зазначає, що на початку конфлікту в Сирії - в середині березня 2011 року - долар США коштував 47 сирійських фунтів.
Режим Башара Асада в Сирії обвалився у грудні 2024 року після серії успішних наступів ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та інших опозиційних сил, які встановили контроль над більшістю міст країни, включно зі столицею Дамаск.
Сирійська армія фактично розпалася: військові залишали техніку та озброєння, а союзники Асада - Росія та Іран - не надали підтримки.
Башар Асад із сім’єю покинув країну, перебравшись до Росії, прихопивши з собою значну частину майна, здобутого за роки правління.
У січні 2025 року тимчасовим керівником Сирії став лідер опозиції Ахмад аль-Шараа. Він пообіцяв відновити демократичні інститути та провести вибори протягом наступних п’яти років.