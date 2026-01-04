Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля и заменили портреты Асада

По новой системе, каждые 100 старых фунтов равны одному новому, а самая большая купюра теперь составляет 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).

Дизайн банкнот изменили радикально: портреты Башара Асада и его отца Хафеза убрали, вместо этого на купюрах изображены розы, пшеница, оливки и апельсины. Президент Ахмад аш-Шараа назвал это символом "отхода от почитания отдельных лиц" и началом "новой эры".

Глава Центрального банка Мохлес Назер уточнил, что обмен старых денег будет проводиться через специальные центры и частные банки. На переходный период отведено 90 дней.

В обменных пунктах Дамаска старый фунт сейчас стоит около 11 800 за один доллар США. Associated Press отмечает, что в начале конфликта в Сирии - в середине марта 2011 года - доллар США стоил 47 сирийских фунтов.