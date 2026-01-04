Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля и заменили портреты Асада

Сирия ввела в обращение обновленные банкноты, убрав из номинала два нуля и заменив портреты Асада на национальные символы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По новой системе, каждые 100 старых фунтов равны одному новому, а самая большая купюра теперь составляет 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).
Дизайн банкнот изменили радикально: портреты Башара Асада и его отца Хафеза убрали, вместо этого на купюрах изображены розы, пшеница, оливки и апельсины. Президент Ахмад аш-Шараа назвал это символом "отхода от почитания отдельных лиц" и началом "новой эры".
Глава Центрального банка Мохлес Назер уточнил, что обмен старых денег будет проводиться через специальные центры и частные банки. На переходный период отведено 90 дней.
В обменных пунктах Дамаска старый фунт сейчас стоит около 11 800 за один доллар США. Associated Press отмечает, что в начале конфликта в Сирии - в середине марта 2011 года - доллар США стоил 47 сирийских фунтов.
Режим Башара Асада в Сирии обвалился в декабре 2024 года после серии успешных наступлений исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и других оппозиционных сил, которые установили контроль над большинством городов страны, включая столицу Дамаск.
Сирийская армия фактически распалась: военные оставляли технику и вооружение, а союзники Асада - Россия и Иран - не оказали поддержки.
Башар Асад с семьей покинул страну, перебравшись в Россию, прихватив с собой значительную часть имущества, нажитого за годы правления.
В январе 2025 года временным руководителем Сирии стал лидер оппозиции Ахмад аль-Шараа. Он пообещал восстановить демократические институты и провести выборы в течение следующих пяти лет.