У Новгород-Сіверському від отруєння чадним газом загинула сім'я: серед жертв дитина

"У Новгороді-Сіверському у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їхня 4-річна дитина", - йдеться в заяві.

Зазначається, що витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.

Наразі Національна поліція України з'ясовує всі обставини трагедії.

Що може убезпечити приміщення від чадного газу

У ДСНС нагадали, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, опалювальними печами, камінами або газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини.

"Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя", - додали в ДСНС.

Випадки отруєння чадним газом

В Одеській області нещодавно троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.

Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.