В Новгород-Северском от отравления угарным газом погибла семья: среди жертв ребенок

В Новгород-Северском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В Новгороде-Северском в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома отравились угарным газом отец, мать и их 4-летний ребенок", - говорится в заявлении.
Отмечается, что утечка угарного газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.
Сейчас Национальная полиция Украины выясняет все обстоятельства трагедии.
В ГСЧС напомнили, что угарный газ является одной из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Он незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты.
"Установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь", - добавили в ГСЧС.
В Одесской области недавно трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.
Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.
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