Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці, - GMK Center

Підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів може суттєво погіршити стан української економіки.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в аналітиці від GMK Center.

У публікації експерти наголошують, що замість заходів зі зменшення вартості енергоресурсів держава продовжує підвищувати тарифи, що знижує конкурентоспроможність українських підприємств.

"Український енергетичний і газовидобувний сектори працюють у надзвичайно складних умовах через постійні ракетно-дронові атаки. За оцінками Нацбанку, дефіцит електроенергії у IV кварталі 2025 року може становити 4-6%, а в середньому за 2026 рік - близько 3%. Це вже вплинуло на прогноз зростання ВВП, який НБУ знизив до 1,9% у 2025 році та 2% у 2026-му", - вказує видання.

Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі.

Адже в умовах постійних атак та зростання собівартості виробництва держава має зосередитися на підтримці бізнесу, а не на додатковому фіскальному тиску, вказують аналітики Центру.

"Для порівняння, Єврокомісія у жовтні 2025 року презентувала пакет заходів для зниження цін на електроенергію та підтримки промислових споживачів. Україна поки що не має подібної стратегії", - підкреслює видання.