Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці, - GMK Center
Підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів може суттєво погіршити стан української економіки.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться в аналітиці від GMK Center.
У публікації експерти наголошують, що замість заходів зі зменшення вартості енергоресурсів держава продовжує підвищувати тарифи, що знижує конкурентоспроможність українських підприємств.
"Український енергетичний і газовидобувний сектори працюють у надзвичайно складних умовах через постійні ракетно-дронові атаки. За оцінками Нацбанку, дефіцит електроенергії у IV кварталі 2025 року може становити 4-6%, а в середньому за 2026 рік - близько 3%. Це вже вплинуло на прогноз зростання ВВП, який НБУ знизив до 1,9% у 2025 році та 2% у 2026-му", - вказує видання.
Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі.
Адже в умовах постійних атак та зростання собівартості виробництва держава має зосередитися на підтримці бізнесу, а не на додатковому фіскальному тиску, вказують аналітики Центру.
"Для порівняння, Єврокомісія у жовтні 2025 року презентувала пакет заходів для зниження цін на електроенергію та підтримки промислових споживачів. Україна поки що не має подібної стратегії", - підкреслює видання.
Підвищення тарифу на передачу електроенергії
Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні 4 листопада схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.
Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії у 2026 році може зрости до 786,74 грн/МВт-год, що на 100,51 грн/МВт-год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.
Своєю чергою, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.