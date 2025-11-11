Новый рост тарифов на передачу электроэнергии может усугубить кризис в энергетике, - GMK Center

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей может существенно ухудшить состояние украинской экономики.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в аналитике от GMK Center.

В публикации эксперты отмечают, что вместо мер по уменьшению стоимости энергоресурсов государство продолжает повышать тарифы, что снижает конкурентоспособность украинских предприятий.

"Украинский энергетический и газодобывающий секторы работают в чрезвычайно сложных условиях из-за постоянных ракетно-дроновых атак. По оценкам Нацбанка, дефицит электроэнергии в IV квартале 2025 года может составлять 4-6%, а в среднем за 2026 год - около 3%. Это уже повлияло на прогноз роста ВВП, который НБУ снизил до 1,9% в 2025 году и 2% в 2026-м", - указывает издание.

Эксперты считают, что повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности в нынешних условиях является шагом в ложном направлении.

Ведь в условиях постоянных атак и роста себестоимости производства государство должно сосредоточиться на поддержке бизнеса, а не дополнительном фискальном давлении, указывают аналитики Центра.

"Для сравнения, Еврокомиссия в октябре 2025 года представила пакет мер для снижения цен на электроэнергию и поддержки промышленных потребителей. Украина пока не имеет подобной стратегии", - подчеркивает издание.