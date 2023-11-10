ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нове МЗС Словаччини заявило про свою підтримку України

Братислава, П'ятниця 10 листопада 2023 06:46
UA EN RU
Нове МЗС Словаччини заявило про свою підтримку України Фото: посол України Мирослав Кастран та МЗС Словаччини Юрай Бланар (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

У посольстві України у Братиславі зустрілися посол України Мирослав Кастран та МЗС Словаччини Юрай Бланар. Обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Словаччини у соціальній мережі X (Twitter).

"Міністр висловив солідарність Словаччини з Україною, висловивши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України", - написано на сторінці у соцмережі.

Проблеми України з урядом Словаччини

Новий уряд Словаччини 8 листопада заблокував пакет військової допомоги Україні, ухвалений попереднім урядом. Це 14 пакет оборонної допомоги на суму близько 40 млн євро.

Новий уряд вказує, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.

Новий прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає надання Україні військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку: карти ISW
Українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку: карти ISW
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні