Новый МИД Словакии заявил о своей поддержке Украины

"Министр выразил солидарность Словакии с Украиной, выразив поддержку мирной, независимой, демократической и экономически стабильной Украины", - написано на страничке в соцсети.

Today, Minister Blanár welcomed the @UKRinSR ambassador, H.E. Myroslav Kastran. They discussed the current situation in #Ukraine. The Minister confirmed solidarity w/ , emphasizing support for a peaceful, independent, democratic & economically stable Ukraine. pic.twitter.com/Gn4Ss2Y9e1