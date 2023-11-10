Новый МИД Словакии заявил о своей поддержке Украины

В посольстве Украины в Братиславе встретились посол Украины Мирослав Кастран и МИД Словакии Юрай Бланар. Обсудили текущую ситуацию в Украине.

"Министр выразил солидарность Словакии с Украиной, выразив поддержку мирной, независимой, демократической и экономически стабильной Украины", - написано на страничке в соцсети.

Today, Minister Blanár welcomed the @UKRinSR ambassador, H.E. Myroslav Kastran. They discussed the current situation in #Ukraine. The Minister confirmed solidarity w/ , emphasizing support for a peaceful, independent, democratic & economically stable Ukraine. pic.twitter.com/Gn4Ss2Y9e1 — Slovakia MFA (@SlovakiaMFA) November 9, 2023

Проблемы Украины с правительством Словакии

Новое правительство Словакии 8 ноября заблокировало пакет военной помощи Украине, принятый предыдущим правительством. Это 14 пакет оборонной помощи на сумму около 40 млн евро.

Новое правительство указывает, что Украина получила 13 пакет на общую сумму 671 млн евро. Кроме военной помощи прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Новый премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит предоставление Украине военной помощи.