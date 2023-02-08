Нове керівництво МВС має як і раніше миттєво реагувати на звернення депутатів й громадян, - Бондар

З перших днів війни парламент ефективно взаємодіє з Міністерством внутрішніх справ. За керівництва Ігоря Клименка відомства має так само миттєво реагувати на звернення депутатів й громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бондаря під час виступу в ВР.

"Нардепи, хто не поїхали з Києва у перші дні війни, пам’ятають, як злагоджено ми працювали тоді. Нас був максимом десяток, а взаємодія з Міністерством внутрішніх справ була плідною. Зокрема, з міністром Денисом Монастирським. В тому числі ефективна співпраця була з головою Нацполіції Ігорем Клименком. Я пам’ятаю, що будь-які питання вирішувалися миттєво. І по мародерах, і з охорони порядку, і по викликах, коли були підозри на діяльність іноземних агентів. Я підтримую кандидатуру Ігоря Володимировича на посаду міністра та хочу побажати, щоб так само міністерство працювало й під його керівництвом, так само миттєво реагувало на звернення й депутатів, й громадян", - заявив він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада підтримала призначення Ігоря Клименка новим міністром внутрішніх справ.

Як відомо, на початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася страшна трагедія. Вертоліт ДСНС звалився прямо на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила.

Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.

У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Нацполу Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.

Нагадаємо, раніше Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

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