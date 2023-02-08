Новое руководство МВД должно по-прежнему мгновенно реагировать на обращения депутатов и граждан, - Бондарь

С первых дней войны парламент эффективно взаимодействует с Министерством внутренних дел. При руководстве Игоря Клименко ведомство должно мгновенно реагировать на обращение депутатов и граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бондаря, выступая в ВР.

"Нардепы, кто не уехал из Киева в первые дни войны, помнят, как слаженно мы работали тогда. Нас был максимом десяток, а взаимодействие с Министерством внутренних дел было плодотворным. В частности, с министром Денисом Монастырским. В том числе эффективное сотрудничество было с председателем Нацполиции Игорем Клименко. Я помню, что любые вопросы решались мгновенно.И по мародерам, и по охране порядка, и по вызовам, когда были подозрения на деятельность иностранных агентов. Я поддерживаю кандидатуру Игоря Владимировича на должность министра и хочу пожелать, чтобы так же министерство работало и под его руководством, также мгновенно реагировало на обращения и депутатов, и граждан", - заявил он.

Напомним, 7 февраля Верховная рада поддержала назначение Игоря Клименко новым министром внутренних дел.

Как известно, в начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла страшная трагедия . Вертолет ГСЧС рухнул прямо на один из жилых микрорайонов города. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту вертолета.

Среди руководителей министерства погибли министр, первый замминистра и государственный секретарь МВД.

В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацпола Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД.

Напомним, ранее Клименко пообещал как можно скорее установить причины трагедии в Броварах.

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