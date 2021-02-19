Новая Зеландия начала вакцинацию от COVID

В пятницу, 19 февраля, Новая Зеландия начала кампанию по вакцинации от коронавируса. Уж сделаны первые прививки.

Об этом сообщает New Zealand Herald .

Первой прививки вакциной компаний Pfizer сделала группа из 25 вакцинаторов в Окленде. После чего они проведут вакцинацию других жителей Новой Зеландии.

"Наш пробный запуск на карантинном объекте в Окленде сегодня подтвердил, что наши процессы и системы готовы к первому официальному дню вакцинации пограничников", - заявила генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд.

В течение следующих нескольких месяцев вакцину будут вакцинированы 12 тысяч пограничников и их семьи.