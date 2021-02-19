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Новая Зеландия начала вакцинацию от COVID

Новина українською → Веллингтон, Пятница 19 февраля 2021 20:06
Новая Зеландия начала вакцинацию от COVID Фото: врач с вакциной (freepik)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 февраля, Новая Зеландия начала кампанию по вакцинации от коронавируса. Уж сделаны первые прививки.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Первой прививки вакциной компаний Pfizer сделала группа из 25 вакцинаторов в Окленде. После чего они проведут вакцинацию других жителей Новой Зеландии.

"Наш пробный запуск на карантинном объекте в Окленде сегодня подтвердил, что наши процессы и системы готовы к первому официальному дню вакцинации пограничников", - заявила генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд.

В течение следующих нескольких месяцев вакцину будут вакцинированы 12 тысяч пограничников и их семьи.

Напомним, ранее в Новой Зеландии ввели карантин в крупнейшем городе Окленде. Там выявили три случая коронавируса неизвестного происхождения.

Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.

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