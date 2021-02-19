Новая Зеландия начала вакцинацию от COVID
В пятницу, 19 февраля, Новая Зеландия начала кампанию по вакцинации от коронавируса. Уж сделаны первые прививки.
Об этом сообщает New Zealand Herald.
Первой прививки вакциной компаний Pfizer сделала группа из 25 вакцинаторов в Окленде. После чего они проведут вакцинацию других жителей Новой Зеландии.
"Наш пробный запуск на карантинном объекте в Окленде сегодня подтвердил, что наши процессы и системы готовы к первому официальному дню вакцинации пограничников", - заявила генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд.
В течение следующих нескольких месяцев вакцину будут вакцинированы 12 тысяч пограничников и их семьи.
Напомним, ранее в Новой Зеландии ввели карантин в крупнейшем городе Окленде. Там выявили три случая коронавируса неизвестного происхождения.
Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.