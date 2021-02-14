В Новой Зеландии введут карантин после выявления новых случаев COVID-19
В Новой Зеландии на три дня введут карантин в самом крупном городе Окленде. Там выявили три случая коронавируса неизвестного происхождения.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
В Окленде с понедельника, 15 февраля, установят режим изоляции.
О новых ограничениях объявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после экстренного заседания Кабинета министров.
По ее словам, такие предосторожности необходимы, пока власти не узнают больше об очаге заболевания, в том числе, не идет ли в данном случае речь о появлении в стране новых штаммов коронавируса.
На остальной территории Новой Зеландии режим изоляции вводиться не будет, однако ограничения усилят.
Вирус выявили у трех членов одной семьи в Окленде, однако его источник пока неизвестен. Одна из инфицированных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы, и власти расследует, не связан ли этот факт с заражениями.
Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.
Напомним, ранее правительство Марокко запретило доступ самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. В частности, Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии.