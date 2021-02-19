Нова Зеландія початку вакцинацію від COVID
У п'ятницю, 19 лютого, Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу. Вже зроблені перші щеплення.
Про це повідомляє New Zealand Herald.
Першого щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді. Після чого вони проведуть вакцинацію інших жителів Нової Зеландії.
"Наш пробний запуск на карантинному об'єкті в Окленді сьогодні підтвердив, що наші процеси і системи готові до першого офіційного дня вакцинації прикордонників", - заявила генеральний директор охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.
Протягом наступних кількох місяців вакцину будуть вакциновані 12 тисяч прикордонників та їх сім'ї.
Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії ввели карантин у найбільшому місті Окленді. Там виявили три випадки коронавірусу невідомого походження.
Раніше Нової Зеландії вдалося успішно стримувати поширення коронавірусу, хоча його періодично знаходять у прибуваючих з-за кордону мандрівників.