ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новая служба контроля за заболеваниями улучшит реагирование на эпидемии, - Ляшко

Украина, Среда 26 августа 2020 18:23
Новая служба контроля за заболеваниями улучшит реагирование на эпидемии, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Новая государственная служба по контролю за заболеваниями позволит улучшить эффективность противоэпидемической защиты в Украине. Она будет создана вместо Госпродпотребслужбы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новая служба позволит создать вертикаль, в то время как до коронавируса в Украине существовала децентрализованная модель системы противоэпидемической защиты.

"Первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Уханя, показали проблемы децентрализованной модели. Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал Ляшко.

Также санврач считает необходимым пересмотр функционала системы общественного здоровья.

"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за два года планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

При этом санитарно-эпидемиологическую станцию не планируют выделять в отдельную службу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЭпидемияВиктор Ляшкослужба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь