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Нова служба контролю за захворюваннями поліпшить реагування на епідемію, - Ляшко

Україна, Середа 26 серпня 2020 18:23
Нова служба контролю за захворюваннями поліпшить реагування на епідемію, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Нова державна служба з контролю за захворюваннями дозволить поліпшити ефективність протиепідемічної захисту в Україні. Вона буде створена замість Госпродпотребслужбы.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, нова служба дозволить створити вертикаль, в той час як до коронавіруса в Україні існувала децентралізована модель системи протиепідемічного захисту.

"Перші епізоди, які стосуються саме боротьби з коронавирусной інфекцією, зокрема, евакуація людей з Уханя, показали проблеми децентралізованої моделі. Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона буде працювати бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав Ляшко.

Також санлікар вважає необхідним перегляд функціоналу системи громадського здоров'я.

"У процесі реформування системи охорони здоров'я частину функцій з розслідування одиничних випадків інфекційних хвороб була передана сімейним лікарям, однак вони сьогодні повноцінно ще не перейняли цю функцію, вони ще тільки готують нові підходи до лікування", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Моз повідомили, що в Україні за два роки планують підготувати нову систему санепідстанцій.

При цьому санитарно-епідеміологічну станцію не планують виділяти в окрему службу.

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Новини України ЕпідеміяВиктор Ляшкослужба
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