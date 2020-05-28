ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав не будет выделять санэпидстанции в отдельный орган

Новости » Общество     28.05.2020 - 10:43
Минздрав не будет выделять санэпидстанции в отдельный орган
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В составе Минздрава будет создана противоэпидемиологическая служба

Министерство здравоохранения Украины не планирует выделять санитарно-эпидемиологическую станцию в отдельную службу. Ее создание планируется именно в составе Минздрава.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Служба будет отвечать за реагирование на ситуации эпидемиологического характера.

"После начала эпидемии у нас была большая проблема с эпидемиологической службой. О выделении в отдельный орган центральной исполнительной власти - этот вопрос мы пока не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая бы выполняла очень четкий функционал. Это именно проведение всех мероприятий, это реагирование на соответствующие ситуации", - заявил Степанов.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в Украине за два года планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедреформаЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь