Новая руководительница ГБР заявила о нарушениях в работе бюро

Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Назначенная Зеленским депутат от "Слуги народа" уже ознакомилась с работой ведомства

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о нарушениях условий работы следователей в ГБР. Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook.

Как заявила Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро было установлено существенное нарушение как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением.

"В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сообщила глава бюро.

Венедиктова также заявила о намерении сложить полномочия народного депутата и выложила на своей странице в Facebook соответствующее заявление.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. На его место был назначен нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова, которая стала временным главой Государственного бюро расследований.

По процедуре в Верховную раду от партии "Слуга народа" должен войти Александр Санченко, который заменит Ирину Венедиктову, назначенную главой Государственного бюро расследований (ГБР).