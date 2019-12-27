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В "Слуге народа" рассказали, кто заменит Венедиктову в Раде

Новости » Политика     27.12.2019 - 14:18
В "Слуге народа" рассказали, кто заменит Венедиктову в Раде
Фото: Александр Санченко (facebook.com)

Александр Санченко баллотировался по списку партии "Слуга народа" под 37 номером

В Верховную раду от партии "Слуга народа" должен войти Александр Санченко, который заменит Ирину Венедиктову, назначенную главой Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook.

Кравчук поздравила Венедиктову с назначением на должность главы ГБР и призвала Санченко приготовиться к работе в Раде.

"Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР. Между тем Александр Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет", - написала Кравчук.

По данным Центральной избирательной комиссии, Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под 37 номером.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. На его место была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова, которая стала временной главой Госбюро расследований.

Также РБК-Украина писало, что в декабре депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина" реже всего голосовали в Раде. Чаще всего принимали участие в голосованиях (голосовали "за", "против" или "воздержался") народные депутаты от "Слуги Народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Однако существенно реже голосовали депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина".

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