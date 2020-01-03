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Нова очільниця ДБР заявила про порушення в роботі бюро

Новини » Політика     03.01.2020 - 11:04
Нова очільниця ДБР заявила про порушення в роботі бюро
Фото: Ірина Венедіктова (УНІАН)

Призначена Зеленським депутатка від "Слуги народу" вже ознайомилася з роботою відомства

Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова заявила про порушення умов роботи слідчих в ДБР. Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР у Facebook.

Як заявила Венедіктова, під час її ознайомлення з роботою бюро було встановлено суттєве порушення як організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням.

"Зокрема, це стосується умов роботи слідчих - відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б", - повідомила очільниця бюро.

Венедиктова також заявила про намір скласти повноваження народного депутата і виклала на своїй сторінці у Facebook відповідну заяву.

Нова очільниця ДБР заявила про порушення в роботі бюро

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови ДБР. На його місце було призначено нардеп від "Слуги народу" Ірина Венедиктова, яка стала тимчасовим главою Державного бюро розслідувань.

За процедурою у Верховну раду від партії "Слуга народу" повинен увійти Олександр Санченко, який замінить Ірину Венедиктову, призначену головою Державного бюро розслідувань (ДБР).

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