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В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году

Новости » Политика     01.01.2020 - 17:49
В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГБР.

Как отмечается, в работе ведомства были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

В ГБР просят направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

До этого бывший руководитель ведомства Роман Труба заявлял, что готов покинуть свой пост через три года и не будет подавать в отставку.

Добавим, что 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований. На его место была назначена Ирина Венедиктова.

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