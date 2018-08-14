Нова резолюція по Криму буде стосуватися прав людини, - Бабін

Резолюції по Криму будуть затверджуватися щороку до деокупації півострова

Нова резолюція по окупованому Криму, яку готує Україна на наступну сесію Генасамблеї ООН, буде стосуватися прав людини. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нагадати про анексію: як Україна готує нову резолюцію ООН по Криму".

За словами представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, на сьогодні текст документа знаходиться в процесі розробки. Передбачається, що резолюцію можуть затвердити на початку наступного року на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно розпочнеться у вересні. Нова резолюція, як і дві попередні, буде стосуватися прав людини в Криму і Севастополі. Документ буде відображати звіти Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні.

"Представництво президента (АР Крим, - ред.) постійно співпрацює з Моніторинговою місією. Впевнений, що зусилля наших дипломатів, зусилля МЗС України і ті відомості, які за сприяння різних органів влади зібрала Моніторингова місія ООН в Україні, будуть відображені в новій резолюції", - розповів Бабін РБК-Україна.

Він також зазначив, що подібні резолюції будуть затверджуватися щорічно, аж до деокупації півострова.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив підготувати для ООН чергову резолюцію по Криму.

Відзначимо, до цього стало відомо, що Україна сподівається на введення додаткових санкцій проти Російської Федерації на підставі чергового звернення, поданого в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).