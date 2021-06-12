Новая iOS, суперкар от Tesla и смартфоны без разъемов. Главное из мира технологий

Cмартфоны без разъема для зарядки

Xiaomi с 2022 года планирует выпускать смартфоны без разъема для зарядки. Такие гаджеты будут заряжаться беспроводным способом. В частности, компания готовит к продаже блок беспроводной зарядки с технологией HyperCharge, которая позволит подавать на смартфон ток мощностью до 120 Вт.

По словам инженеров Xiaomi, единственная причина, по которой проводная зарядка остается такой популярной, заключается в том, что беспроводная технология зарядки еще не доведена до совершенства.

Apple представила iOS 15

На конференции WWDC 2021 американская Apple показала обновленную операционную систему iOS 15. Финальная версия начнет распространяться осенью. Ее будут поддерживать все актуальные iPhone, начиная от 7-го поколения и SE 2016 года.

Обновления коснулись сервиса видеозвонков FaceTime, в частности, теперь будет доступный портретный режим для видео, а функция SharePlay позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.

В iOS 15 переработаны оповещения - появились "сводки" уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. А в картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и так далее. Также изменения будут в приложениях Wallet и Погода. Появятся новые возможности и для AirPods.

Кроме того, была представлена iPadOS 15 для актуальных планшетов Apple.

Фото: кадры с презентации iOS 15

Facebook может выпустить умные часы следующим летом

Facebook планирует выпустить свои первые умные часы летом 2022 года. Ожидается, что гаджет получит отсоединяемый экран с двумя камерами. Его можно будет использовать для съемки фото и видео для последующей рассылки через набор приложений Facebook, включая Instagram.

Камера на передней панели предназначена для видеозвонков, а заднюю можно использовать для съемки видео после отсоединения дисплейного модуля от корпуса. Официального подтверждения планов по выпуску новинки пока нет, но авторитетные инсайдеры уверяют, что первые смарт-часы от Facebook появятся именно следующим летом.

Первая страна в мире сделала биткойны своими деньгами

Центральноамериканская страна Сальвадор стала первой в мире, которая легализовала биткойны как платежное средство. Президент страны Найиба Букеле выступал за легализацию, чтобы упростить процедуру денежных переводов от сальвадорцев за границей.

Власти Сальвадора заверяют, что биткойны не несут рисков для пользователей. Возможность их использования в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

Суперкар от Tesla

Tesla запускает продажи самой дорогой и самой быстрой своей модели электромобилей - Model S Plaid. Цены стартуют от 130 000 долларов, продажи начнутся с 25 июня.

"Model S Plaid - это машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любого Porsche и одновременно безопаснее любого Volvo", - заявил на презентации основатель Tesla Илон Маск.

Новая модель благодаря трем моторам мощностью 1200 л.с. разгоняется до 100 км/час менее чем за две секунды, максимальная скорость - 320 км/час. При этом запас хода на одной зарядке составляет 630 км. А быстрая зарядка позволяет всего за 15 минут получить такой объем энергии, которого будет достаточно для того, чтобы проехать порядка 300 км.

Марсианский вертолет прислал новые фото

Вертолет Ingenuity совершил уже седьмой полет на красной планете. За 62,8 секунды он пролетел примерно 106 метров на юг до нового места посадки. Вертолет также сделал новую черно-белую навигационную фотографию во время полета.

Фото: снимок, присланный Ingenuity с Марса (twitter.com/NASAJPL)