Сальвадор первым в мире легализовал биткойны как платежное средство

Сальвадор (Центральная Америка) стал первой в мире страной, которая легализовала биткойны как платежное средство. Сегодня местный Конгресс одобрил предложение президента узаконить криптовлюту.

Сообщается, что закон принят, несмотря на опасения по поводу потенциального воздействия на программу Сальвадора с Международным валютным фондом. Президент Найиба Букеле выступал за легализацию, чтобы упростить процедуру денежных переводов от сальвадорцев за границей.

"Это принесет нашей стране финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие", - отметил президент.

Он добавил, что биткойны не несут рисков для пользователей. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

"Правительство гарантирует конвертируемость с точностью до долларовой стоимости на момент каждой транзакции", - добавил Букеле.

Отметим, экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денег, которые присылают работники из-за границы. По данным Всемирного банка показали, в 2019 году денежные переводы в страну составили почти 6 млрд долларов - это примерно 20% от ВВП страны.

Эксперты полагают, что легализация биткойнов может осложнить переговоры с МВФ, где Сальвадор добивается программы на сумму более 1 млрд долларов.