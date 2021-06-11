Xiaomi намерена выпускать смартфоны без порта зарядки
Китайская компания Xiaomi с 2022 года намерена выпускать смартфоны без порта зарядки. Гаджеты можно будет заряжать беспроводным способом.
Об этом сообщает Gizmochina.
Возможность отказа портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании - проводной и беспроводной зарядки HyperCharge.
Совместимый блок беспроводной зарядки может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.
По словам инженеров компании, единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным способом зарядки смартфона, заключается в том, что технология беспроводной зарядки еще не доведена до совершенства, а ее инфраструктура в общественных местах в настоящее время - скудна.
Проводная зарядка также является более зрелым решением по сравнению с беспроводной. Люди даже ставят под сомнение безопасность этой технологии, тем более что в последнее время скорость зарядки увеличилась.
Напомним, Xiaomi по решению американского суда официально лишилась статуса "военного предприятия". Благодаря отмене санкций жителям США снова разрешили покупать ценные бумаги производителя электроники.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Xiaomi и еще восемь китайских компаний попали в "черный список" за вероятные связи с оборонной промышленностью Китая. Это означало, что американские инвесторы были обязаны избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.