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Facebook может выпустить свои первые умные часы летом 2022 года

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Четверг 10 июня 2021 15:51
Facebook может выпустить свои первые умные часы летом 2022 года Фото: Facebook готовится выпустить смарт-часы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Facebook планирует выпустить свои первые умные часы летом 2022 года. Гаджет получит отсоединяемый экран с двумя камерами.

Об этом пишет профильный ресурс The Verge.

Сообщается, что компания пока официально не подтвердила разработку смарт-часов, но осведомленные источники подчеркивают, что их выход запланирован на лето 2022 года. Устройство будет иметь отсоединяемый дисплей с двумя камерами. Предполагается, что его можно будет использовать для съемки фото и видео для последующей рассылки через набор приложений Facebook, включая Instagram.

Камера на передней панели будет предназначена для видеозвонков, а заднюю можно будет использовать для съемки видео после отсоединения дисплейного модуля от корпуса. Также сообщается, что Facebook намерен мотивировать владельцев часов использовать их так, как сейчас используются смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook.

Также стало известно, что Facebook сократил срок блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа до двух лет.

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