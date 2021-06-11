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Самый быстрый и дорогой: представлен электромобиль Tesla Model S Plaid

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Пятница 11 июня 2021 12:57
Самый быстрый и дорогой: представлен электромобиль Tesla Model S Plaid Фото: представлена новая Tesla Model S Plaid (twitter.com/Tesla)
Автор: РБК-Украина

Американский производитель электромобилей Tesla запускает продажи самой дорогой и самой быстрой модели Model S Plaid. Цены на эту машину начинаются от 130 000 долларов.

Презентация проходила на YouTube-канале Tesla.

Презентацию провел основатель Tesla Илон Маск, который заявил, что Model S Plaid стал самым быстрым серийным электромобилем в мире.

"Model S Plaid - это машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любого Porsche и одновременно безопаснее любого Volvo", - подчеркнул он.

Новая модель благодаря трем моторам суммарной мощностью 1200 лошадиных сил разгоняется до 100 км/час менее чем за две секунды, максимальная скорость - 320 км/час. При этом запас хода на одной зарядке составляет 630 км, а технология быстрой зарядки позволяет всего за 15 минут зарядить машину, чтобы он смогла преодолеть порядка 300 км.

Также сообщается, что батарея новой Tesla получила совершенно новый аккумуляторный блок, однако не уточняется, в чем состоит принципиальная разница.

Изменениям подвергся и интерьер. Теперь внутри есть два сенсорных экрана для управления системами автомобиля и несколько модулей зарядки для смартфонов. Главный экран с разрешением 2200×1300 позиционируется, в том числе, как игровой. Он получил современное железо с графикой от AMD, мощность сравнима с игровой консолью PlayStation 5. В частности, на презентации показали, что на этом устройстве можно играть в требовательный Cyberpunk 2077.

Кроме того, в салоне нашлось место для 22 динамиков, которые создают объемный звук. Продажи стартуют с 25 июня.

Напомним, в марте Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткойны.

Но в мае компания приостановила продажу за криптовалюту, что вызвало обвал биткойна.

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