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Министр обороны Германии уходит в отставку

Новости » Политика    15.07.2019 - 21:10
Министр обороны Германии уходит в отставку
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Такое решение было принято в связи с желанием сосредоточить все силы для работы в европейских структурах

Министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Минобороны в Twitter.

По ее словам, такое решение было принято в связи с желанием сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Фон дер Ляйен отметила, что завтра, 16 июля, выставит свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии.

"Независимо от исхода голосования в Европейском парламенте, я не буду военным министром", - заявила политик.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны Германии за всю историю государства. До этого она была министром труда и социальных вопросов, а также возглавляла Министерство по делам семьи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

Кроме того, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на полях Давосского форума заявила, что призывы России установить новый мировой порядок не найдут отклика у Европы. 

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