Нова глава Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти РФ

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Урсула фон дер Ляйєн нагадала про російську анексію Криму

РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу і з нею треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти Росії. Про це заявила обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє La Repubblica.

Урсула фон дер Ляйєн нагадала про російську анексію Криму і спробах максимально розділити Європу.

"Кремль не прощає ніякої слабкості. З позиції сили ми повинні підтримувати нинішні санкції і в той же час продовжувати діалог... Ми удосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній в соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами", - заявила вона.

Нагадаємо, Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Вона стане першою жінкою на посту голови Європейської комісії. Вона вступить на посаду в листопаді, коли закінчаться повноваження чинного глави Єврокомісії, люксембуржців Жан-Клода Юнкера.

До цього міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір піти у відставку. Вона хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.