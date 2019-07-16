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Европарламент утвердил нового главу Еврокомиссии

Новости » Политика    16.07.2019 - 21:37
Европарламент утвердил нового главу Еврокомиссии
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Урсула фон дер Ляйен приступит к своим обязанностям в ноябре

Европарламент сегодня, 16 июля, утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Как сообщается, ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против". На пост главы она была номинирована в начале июля Европейским советом. Тогда ее кандидатуру поддержали 27 лидеров стран Европейского союза, однако канцлер Германии Ангела Меркель тогда воздержалась.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Европейской комиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен, после избрания, обещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь Европейской комиссии Мартин Зельмайер заявил, что подаст в отставку "в конце следующей недели". Такое решение было принято для того, чтобы успокоить опасения по поводу главенствования Германии в руководстве Евросоюза.

Напомним, министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку. Она хочет сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Кроме того, 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

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