Новая экспертиза НАБУ в деле "Роттердам+" выполнена с нарушением норм закона, - САП

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Новое заключение частного эксперта по делу "Роттердам+" Ирины Педь было выполнено с нарушением норм законодательства и не может быть надлежащим процессуальным документом.

Об этом 8 октября во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

"Этот вывод является ненадлежащим процессуальным документом. В дополнение, он не был в природе на момент принятия решения о закрытии уголовного производства. Поэтому соответственно он не то, что не учитывался, а он и не мог быть учтен и осуществить какое-то влияние относительно принятия этого постановления", - сообщил прокурор во время судебного заседания.

Прокурор пояснил, что эта частная экспертиза была заказана НАБУ 20 августа и проводилась в то время, как следствие уже было закрыто, что является прямым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

"Сроки следствия в отношении лиц закончились в связи с закрытием уголовного производства, то есть 27 августа 2020 года. И с того времени все следственные и процессуальные действия в этом уголовном производстве не могли быть проведены и подлежали завершению состоянию на 27 августа", - добавил прокурор.

Прокурор САП в судебном заседании также сообщил, что общественная организация "Центр противодействия коррупции" и ее руководитель Виталий Шабунин вообще не имеют оснований для обжалования решения прокурора, поскольку никоим образом не является стороной в этом деле.

"Я считаю, что они (ЦПК, - ред.) не являются заявителями в уголовном производстве. Эти мои доводы подтверждаются выпиской из Единого реестра досудебных расследований. В Едином реестре досудебных расследований, в одном месте не упоминается фамилия какого-либо должностного лица Центра противодействия коррупции или вообще самой этой организации", - добавил прокурор.

От также в очередной раз подчеркнул, что постановление о закрытии дела было принято им обоснованно в соответствии с законом.

"УПК наделяет дискреционными полномочиями прокурора определить достаточность доказательств для составления обвинительного акта. Эти полномочия реализованы. Прокурор в уголовном производстве определил, что для составления обвинительного акта доказательств недостаточно", - подытожил Пономаренко.

Напомним, 2 октября представители НАБУ заявили, что частный эксперт подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. К сотрудничеству с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.