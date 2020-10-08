Нова експертиза НАБУ у справі "Роттердам+" виконана з порушенням норм закону, - САП

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Новий висновок приватного експерта у справі "Роттердам+" Ірини Педь був виконаний з порушенням норм законодавства і не може бути належним процесуальним документом.

Про це 8 жовтня під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

"Цей висновок є неналежним процесуальним документом. На додаток, він не був у природі на час прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Тому відповідно він не те що не враховувався, а він і не міг був бути врахований та здійснити якийсь вплив щодо прийняття цієї постанови", - повідомив прокурор під час судового засідання.

Прокурор пояснив, що ця приватна експертиза була замовлена НАБУ 20 серпня і проводилася в той час, як слідство уже було закрито, що є прямим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу.

"Строки слідства щодо осіб закінчилися у зв’язку з закриттям кримінального провадження, тобто 27 серпня 2020 року. І з того часу всі слідчі та процесуальні дії в цьому кримінальному провадженні не могли бути проведені і підлягали завершенню станом на 27 серпня", - додав прокурор.

Прокурор САП в судовому засіданні також повідомив, що громадська організація "Центр протидії корупції" та її очільник Віталій Шабунін взагалі не мають підстав для оскарження рішення прокурора, оскільки жодним чином не є стороною у цій справі.

"Я вважаю, що вони (ЦПК, - ред.) не є заявниками у кримінальному провадженні. Ці мої доводи підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. В Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у жодному місці не згадується прізвище будь-якої службової особи Центру протидії корупції або взагалі самої цієї організації", - додав прокурор.

Від також вкотре наголосив, що постанова про закриття справи була прийнята ним обґрунтовано відповідно до закону.

"КПК наділяє дискреційними повноваженнями прокурора визначити достатність доказів для складення обвинувального акту. Ці повноваження реалізовані. Прокурор у кримінальному провадженні визначив, що для складення обвинувального акту доказів недостатньо", - підсумував Пономаренко.

Нагадаємо, 2 жовтня представники НАБУ заявили, що приватний експерт підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.