Правительство уволило Новака и Князева

Фото: Славомир Новак (РБК-Украина)

Новака уволили с должности главы "Укравтодора"

Кабинет министров Украины на заседании 25 сентября уволил глав "Укравтодора" и Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что во время заседания правительство приняло заявления об увольнении и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака (с 1 октября 2019) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции. До повышения он был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин уволил глав 9 государственных структур. В частности, были уволены руководители Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной службы геологии и недр, Службы по безопасности на транспорте, Агентства лесных ресурсов, Государственной архивной службы, а также руководителей Государственного агентства резерва - Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.