Новак отреагировал на решение Украины об импорте электроэнергии из России

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Новак надеется, что Украина "когда-то" это решение отменит

Отказ от импорта электроэнергии из России - неконструктивное решение Украины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщают росСМИ.

Новак отметил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Киева "не добавляет оптимизма". Он надеется, что "когда-то это решение будет отменено".

"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - заявил он.

Напомни, в среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ.

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

До этого Верховная рада 4 декабря одобрила во втором чтении этот законопроект, а глава подкомитета по вопросам газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин заявил, что закон является критически важным из-за сегодняшней ситуации с рынком в Украине.