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Новак відреагував на рішення України про імпорт електроенергії з Росії

Новини » Енергетика     27.12.2019 - 10:26
Новак відреагував на рішення України про імпорт електроенергії з Росії
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

Новак сподівається, що Україна "колись" це рішення скасує

Відмова від імпорту електроенергії з Росії - неконструктивне рішення України. Про це заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляють росЗМІ.

Новак зазначив, що населенню та комерційним організаціям, яким важливіше за все наявність в приміщенні світла і тепла, позиція Києва "не додає оптимізму". Він сподівається, що "колист це рішення буде скасовано".

"Такі рішення не дуже конструктивні, тому що вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", - заявив він.

Нагадаємо, в середу, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ.

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку). Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

До цього Верховна рада 4 грудня схвалила в другому читанні цей законопроект, а голова підкомітету з питань газотранспортної галузі і політики газопостачання комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин заявив, що закон є критично важливим через сьогоднішню ситуацію з ринком в Україні.

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