Новачок "Динамо" оформив перший гол України на Олімпіаді: історичне відео

Матч Ірак – Україна відбувається 24 липня в Ліоні. Поєдинок приймає стадіон "Парк Олімпік Ліонне". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 20:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" не змогли перетворити територіальну перевагу в голи до перерви. Зате забили на старті другої половини після стандарту. Удар Батагова головою після навісу Криськіва зі штрафного парирував голкіпер, але Рубчинський на добиванні відправив м'яч у сітку.

Відео гола Рубчинського:

Here’s Ukraine’s first ever goal at the Olympic Games!



Rubchynskyi will go down in the history books!



1-1 now…



Coming up to 60’ pic.twitter.com/RvQDVKLKQO