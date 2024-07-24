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Новачок "Динамо" оформив перший гол України на Олімпіаді: історичне відео

Ліон, Середа 24 липня 2024 21:27
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Новачок "Динамо" оформив перший гол України на Олімпіаді: історичне відео Фото: Роздягальня "синьо-жовтих" перед поєдинком (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник київського "Динамо" Валентин Рубчинський забив перший м'яч олімпійської збірної України на літніх Іграх у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Матч Ірак – Україна відбувається 24 липня в Ліоні. Поєдинок приймає стадіон "Парк Олімпік Ліонне". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 20:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" не змогли перетворити територіальну перевагу в голи до перерви. Зате забили на старті другої половини після стандарту. Удар Батагова головою після навісу Криськіва зі штрафного парирував голкіпер, але Рубчинський на добиванні відправив м'яч у сітку.

Відео гола Рубчинського:

Утім, святкування українських фанатів було недовгим. Фактично в наступній атаці у відповідь іракці в простій ситуації заробили одинадцятиметровий через дрібний фол Таловєрова. Хуссейн потужним ударом із позначки шансів Фесюну не залишив.

Відео гола Хуссейна:

До слова, раніше збірна Марокко сенсаційно переграла Аргентину зі скандальною кінцівкою.

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