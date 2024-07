Новичок "Динамо" оформил первый гол Украины на Олимпиаде: историческое видео

Матч Ирак – Украина проходит 24 июля в Лионе. Поединок принимает стадион "Парк Олимпик Лионне". Стартовый свисток встречи раздался в 20:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" не смогли превратить территориальное преимущество в голы до перерыва. Но забили на старте второй половины после стандарта. Удар Батагова головой после навеса Крыськива со штрафного парировал голкипер, но Рубчинский на добивании отправил мяч в сетку.

Видео гола Рубчинского:

Here's Ukraine's 1-й результат в Olympic Games!



Rubchynskyi will go down в истории книг!



1-1 now…



Перейти к 60' pic.twitter.com/RvQDVKLKQO — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 24, 2024