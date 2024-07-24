Новичок "Динамо" оформил первый гол Украины на Олимпиаде: историческое видео
Полузащитник киевского "Динамо" Валентин Рубчинский забил первый мяч олимпийской сборной Украины на летних Играх во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Матч Ирак – Украина проходит 24 июля в Лионе. Поединок принимает стадион "Парк Олимпик Лионне". Стартовый свисток встречи раздался в 20:00 по киевскому времени.
"Сине-желтые" не смогли превратить территориальное преимущество в голы до перерыва. Но забили на старте второй половины после стандарта. Удар Батагова головой после навеса Крыськива со штрафного парировал голкипер, но Рубчинский на добивании отправил мяч в сетку.
Видео гола Рубчинского:
Here's Ukraine's 1-й результат в Olympic Games!
Rubchynskyi will go down в истории книг!
1-1 now…
Перейти к 60' pic.twitter.com/RvQDVKLKQO — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 24, 2024
Впрочем, празднование украинских фанатов было недолгим. Фактически в следующей атаке в ответ иракцы в простой ситуации заработали одиннадцатиметровый из-за мелкого фола Таловерова. Хуссейн мощным ударом с отметки шансов Фесюну не оставил.
Видео гола Хуссейна:
July 24, 2024
К слову, ранее сборная Марокко сенсационно обыграла Аргентину со скандальной концовкой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.