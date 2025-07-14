Нова зброя в ЗСУ: Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Хижак"

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак".

Що відомо про бойовий модуль "Хижак"

Він може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі.

Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО. Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою.

Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

Цей бойовий модуль підвищить ефективність і безпеку українських військових на полі бою, дозволяючи вести вогонь дистанційно, з мінімальним ризиком для операторів.