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Новое оружие в ВСУ: Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль "Хищник"

Фото: украинский боевой модуль "Хищник" (mod.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Украине официально приняли на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник". Минобороны Украины уже кодифицировало новую отечественную разработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник".

Что известно о боевом модуле "Хищник"

Он может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе.

Установленные на него пулеметы калибра 7.62 мм могут снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО. Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя.

Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении.

Этот боевой модуль повысит эффективность и безопасность украинских военных на поле боя, позволяя вести огонь дистанционно, с минимальным риском для операторов.

 

Другие разработки в сфере боевых технологий

Напомним, в июне в Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19 (М)".

Также украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кстати, даже Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. Он говорит, что никто не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.

Однако Россия также не стоит на месте. В частности, оккупанты применили во время атаки на Киев новый реактивный дрон "Герань-3".

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