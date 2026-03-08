Нова "війна" у Західній півкулі: Трамп та 17 країн готують удари по наркокартелях
Президент США Дональд Трамп заявив про створення нової міжнародної військової коаліції, метою якої стане "викорінення наркокартелів" у країнах Західної півкулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Так, під час виступу 7 березня на саміті "Shield of the Americas", який проходив у місті Маямі, Дональд Трамп заявив, що для розвитку регіону необхідно "зламати владу картелів і злочинних угруповань", які він назвав серйозною загрозою безпеці та стабільності у Західній півкулі.
З цією метою він оголосив про створення безпрецедентної військової коаліції "Americas Counter-Cartel Coalition". За словами американського президента, до нової ініціативи вже приєдналися 17 держав Центральної, Південної Америки та Карибського басейну.
"Ми маємо зламати владу картелів і злочинних угруповань. Вони - загроза нашій стабільності, і ми відповімо їм жорсткою силою", - заявив Трамп під час виступу.
У Білому домі кажуть, що учасники коаліції готові використовувати військові можливості та "жорстку силу" для боротьби з картелями.
Коаліція, за словами Трампа, передбачає:
- обмін розвідданими між країнами-учасницями;
- координацію військових та силових операцій;
- спільні дії для виявлення та знищення інфраструктури наркокартелів і маршрутів наркотрафіку.
Вашингтон також пропонує союзникам підтримку, включно з військовими ресурсами США.
В адміністрації США наголосили, що коаліція може розширюватися, і інші держави можуть приєднатися до неї пізніше. Ще б пак, такі ключові гравці регіону, як Мексика, Бразилія, Канада та Колумбія, наразі не приєдналися до ініціативи.
До речі, для управління цим масштабним проєктом Трамп створив нову посаду - спеціального посланця США з питань "Shield of the Americas". На цю роль призначено Крісті Ноем, яка тепер відповідатиме за те, щоб дипломатія та військова сила працювали як єдиний механізм.
Нагадаємо, Трамп заявив, що США можуть завдати наземних ударів по наркокартелях де завгодно. За словами Трампа, Вашингтон вже успішно заблокував до 97% наркотрафіку морем, використовуючи удари по підозрюваних судах.
Як відомо, Дональд Трамп направив свої зусилля на масштабну боротьбу з наркокартелями - для цього він залучив тисячі моряків і направив їх до Латинської Америки та Карибського басейну.