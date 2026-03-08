Нова "війна" у Західній півкулі: Трамп та 17 країн готують удари по наркокартелях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Так, під час виступу 7 березня на саміті "Shield of the Americas", який проходив у місті Маямі, Дональд Трамп заявив, що для розвитку регіону необхідно "зламати владу картелів і злочинних угруповань", які він назвав серйозною загрозою безпеці та стабільності у Західній півкулі.

З цією метою він оголосив про створення безпрецедентної військової коаліції "Americas Counter-Cartel Coalition". За словами американського президента, до нової ініціативи вже приєдналися 17 держав Центральної, Південної Америки та Карибського басейну.

"Ми маємо зламати владу картелів і злочинних угруповань. Вони - загроза нашій стабільності, і ми відповімо їм жорсткою силою", - заявив Трамп під час виступу.

У Білому домі кажуть, що учасники коаліції готові використовувати військові можливості та "жорстку силу" для боротьби з картелями.

Коаліція, за словами Трампа, передбачає:

обмін розвідданими між країнами-учасницями;

координацію військових та силових операцій;

спільні дії для виявлення та знищення інфраструктури наркокартелів і маршрутів наркотрафіку.

Вашингтон також пропонує союзникам підтримку, включно з військовими ресурсами США.

В адміністрації США наголосили, що коаліція може розширюватися, і інші держави можуть приєднатися до неї пізніше. Ще б пак, такі ключові гравці регіону, як Мексика, Бразилія, Канада та Колумбія, наразі не приєдналися до ініціативи.

До речі, для управління цим масштабним проєктом Трамп створив нову посаду - спеціального посланця США з питань "Shield of the Americas". На цю роль призначено Крісті Ноем, яка тепер відповідатиме за те, щоб дипломатія та військова сила працювали як єдиний механізм.