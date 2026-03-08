Новая "война" в Западном полушарии: Трамп и 17 стран готовят удары по наркокартелям
Президент США Дональд Трамп заявил о создании новой международной военной коалиции, целью которой станет "искоренение наркокартелей" в странах Западного полушария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Так, во время выступления 7 марта на саммите "Shield of the Americas", который проходил в городе Майами, Дональд Трамп заявил, что для развития региона необходимо "сломать власть картелей и преступных группировок", которые он назвал серьёзной угрозой безопасности и стабильности в Западном полушарии.
С этой целью он объявил о создании беспрецедентной военной коалиции "Americas Counter-Cartel Coalition". По словам американского президента, к новой инициативе уже присоединились 17 государств Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна.
"Мы должны сломать власть картелей и преступных группировок. Они - угроза нашей стабильности, и мы ответим им жесткой силой", - заявил Трамп во время выступления.
В Белом доме говорят, что участники коалиции готовы использовать военные возможности и "жесткую силу" для борьбы с картелями.
Коалиция, по словам Трампа, предусматривает:
- обмен разведданными между странами-участницами;
- координацию военных и силовых операций;
- совместные действия для выявления и уничтожения инфраструктуры наркокартелей и маршрутов наркотрафика.
Вашингтон также предлагает союзникам поддержку, включая военные ресурсы США.
В администрации США подчеркнули, что коалиция может расширяться, и другие государства могут присоединиться к ней позже. Еще бы, такие ключевые игроки региона, как Мексика, Бразилия, Канада и Колумбия, пока не присоединились к инициативе.
Кстати, для управления этим масштабным проектом Трамп создал новую должность - специального посланника США по вопросам "Shield of the Americas". На эту роль назначена Кристи Ноэм, которая теперь будет отвечать за то, чтобы дипломатия и военная сила работали как единый механизм.
Напомним, Трамп заявил, что США могут нанести наземные удары по наркокартелям где угодно. По словам Трампа, Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика морем, используя удары по подозреваемым судам.
Как известно, Дональд Трамп направил свои усилия на масштабную борьбу с наркокартелями - для этого он привлек тысячи моряков и направил их в Латинскую Америку и Карибский бассейн.