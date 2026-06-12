Нова угода з МВФ: що буде з тарифами для населення найближчим часом

Чому необхідні зміни

Як заявляють у МВФ, наявна система занижених комунальних тарифів (PSO) шкодить фінансовому стану державних енергокомпаній. Через це підприємствам бракує ресурсів на необхідні ремонти та інвестиції.

Щоб розв'язати цю проблему, українська влада за технічної підтримки МВФ має підготувати дорожню карту поступового переходу до вільного енергетичного ринку.

Додатковою умовою для стійкості сектору є посилення незалежності національного енергетичного регулятора (НКРЕКП).

Коли ціни зростуть

Перед тим як змінювати вартість послуг, уряд має розробити та впровадити надійні механізми соціальної підтримки для родин, яким буде складно сплачувати нові суми.

Лише після запуску такого захисту тарифи почнуть поступово коригувати. Це дозволить стабілізувати енергетичну галузь та залучити гроші на її розвиток, вважає МВФ.

Які ціни на комуналку сьогодні

На сьогодні в Україні зафіксовані ціни на газ та світло для населення.