Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время

Украина должна подготовить поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Таково условие Международного валютного фонда в новой программе финансирования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ и публикацию нардепа Ярослава Железняка.
Как заявляют в МВФ, существующая система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. Из-за этого предприятиям не хватает ресурсов на необходимые ремонты и инвестиции.
Чтобы решить эту проблему, украинская власть при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к свободному энергетическому рынку.
Дополнительным условием для устойчивости сектора является усиление независимости национального энергетического регулятора (НКРЭКУ).
Перед тем как менять стоимость услуг, правительство должно разработать и внедрить надежные механизмы социальной поддержки для семей, которым будет сложно платить новые суммы.
Только после запуска такой защиты тарифы начнут постепенно корректировать. Это позволит стабилизировать энергетическую отрасль и привлечь деньги на ее развитие, считает МВФ.
На сегодня в Украине зафиксированы цены на газ и свет для населения.
Вечером 12 июня в МВФ сообщили о пересмотре программы финансирования Украины, несмотря на выполнение не всех предыдущих условий. Далее новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.
Обновленная программа предусматривает выполнение Украиной целого ряда реформ. Кроме подготовки к пересмотру тарифов, украинская власть должна все же принять налог на посылки из-за рубежа. Подробнее об условиях - читайте по ссылке.