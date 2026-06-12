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Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время

21:48 12.06.2026 Пт
2 мин
МВФ хочет, чтобы Украина пересмотрела тарифы. Когда это произойдет?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: что будет с тарифами в Украине после обновления программы с МВФ (Getty Images)

Украина должна подготовить поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Таково условие Международного валютного фонда в новой программе финансирования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ и публикацию нардепа Ярослава Железняка.

Почему необходимы изменения

Как заявляют в МВФ, существующая система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. Из-за этого предприятиям не хватает ресурсов на необходимые ремонты и инвестиции.

Чтобы решить эту проблему, украинская власть при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к свободному энергетическому рынку.

Дополнительным условием для устойчивости сектора является усиление независимости национального энергетического регулятора (НКРЭКУ).

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Когда цены вырастут

Перед тем как менять стоимость услуг, правительство должно разработать и внедрить надежные механизмы социальной поддержки для семей, которым будет сложно платить новые суммы.

Только после запуска такой защиты тарифы начнут постепенно корректировать. Это позволит стабилизировать энергетическую отрасль и привлечь деньги на ее развитие, считает МВФ.

Какие цены на коммуналку сегодня

На сегодня в Украине зафиксированы цены на газ и свет для населения.

  • Электроэнергия: 4,32 грн/кВт∙ч.
  • Газ ("Нафтогаз"): 7,96 грн/куб.м.

Украина и МВФ пересмотрели программу финансирования

Вечером 12 июня в МВФ сообщили о пересмотре программы финансирования Украины, несмотря на выполнение не всех предыдущих условий. Далее новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Обновленная программа предусматривает выполнение Украиной целого ряда реформ. Кроме подготовки к пересмотру тарифов, украинская власть должна все же принять налог на посылки из-за рубежа. Подробнее об условиях - читайте по ссылке.

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