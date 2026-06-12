МВФ та Україна домовились про новий кредит: серед умов тарифи та ПДВ

Україна та МВФ погодили перший перегляд програми розширеного фінансування. Після затвердження Радою фонду Київ отримає 690 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессреліз МВФ .

Україна має реалізувати низку податкових, енергетичних та антикорупційних реформ у межах міжнародної програми співпраці та виконання структурних зобов’язань. Йдеться про комплекс заходів, спрямованих на мобілізацію доходів бюджету, підвищення ефективності державного управління та лібералізацію ключових секторів економіки.

Податкова політика та фінанси

У фіскальному блоці Україна повинна забезпечити стримування бюджетних витрат та одночасно нарощувати внутрішні доходи, зокрема через оптимізацію податкового адміністрування та пошук потенційних заощаджень.

Серед ключових кроків - скасування митного звільнення від ПДВ для міжнародних посилок, що має зменшити використання податкових лазівок і обмежити обсяги несуттєвого імпорту.

Також передбачено посилення боротьби з міжнародним податковим ухиленням, зокрема через трансфертне ціноутворення та схеми податкового арбітражу між компаніями.

Окрему увагу приділено реформі спрощеної системи оподаткування. Йдеться про запобігання зловживанням, зокрема штучному дробленню бізнесу та підміні трудових відносин співпрацею з фізичними особами-підприємцями.

Крім того, планується модернізація податкового адміністрування з акцентом на ризик-орієнтований підхід, що має зменшити навантаження на сумлінних платників і підвищити ефективність контролю.

Окремим напрямом визначено інституційні зміни в Бюро економічної безпеки та Державній митній службі для посилення боротьби з ухиленням від сплати податків.

Енергетика: поступова лібералізація ринку

У енергетичному секторі передбачається підготовка дорожньої карти поступового переходу до ринкових тарифів і відходу від чинної системи спеціальних обов’язків (PSO), яка наразі стримує прибутковість державних енергокомпаній.

Водночас реформа має супроводжуватися створенням механізмів адресної соціальної підтримки для вразливих домогосподарств, щоб мінімізувати можливі наслідки зростання тарифів.

Також планується посилення незалежності та інституційної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Антикорупція та державне управління

У сфері антикорупційної політики передбачено подальше зміцнення системи електронного декларування активів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу до перевірок.

Окремий блок стосується реформи корпоративного управління державних підприємств і державних банків. Йдеться про прискорення прозорих конкурсних відборів керівництва, посилення ролі незалежних наглядових рад та підвищення рівня підзвітності менеджменту.

Графік виконання зобов’язань

У межах узгодженого графіка Україна має виконати додаткові політичні зобов’язання, а також надолужити реформи, які були заплановані на перший квартал, але не були реалізовані або виконані із затримкою.