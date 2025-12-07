Нова тактика терактів РФ: окупанти атакують раніше "недоторкані" цілі, - BILD

Військовий оглядач видання Юліан Рьопке зазначив, що нова тактика РФ охоплює цілеспрямовані теракти проти об'єктів, які досі мали статус "недоторканих" - оскільки мають ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів цивільних мешканців.

Зокрема під час ракетного удару з 5 на 6 грудня окупанти випустили по Україні сотні ракет та дронів, а однією з головних цілей окупантів став залізничний вузол у Фастові в Київській області. До цього росіяни атакували залізницю тільки на сході України.

Війна з посилками та ліками

Іншою мішенню окупантів стала пошта. В Дніпрі було атаковано сортувальний центр "Нової пошти" - це найбільша приватна поштова компанія України. Теракт знищив десятки тисяч посилок, повідомляють місцеві жителі - в тому числі десятки відправлень для українських військових.

Також окупанти активно атакують медичну логістику України. Теракти проти складів з медикаментами продовжуються: у Львові було знищено базу постачання, після цього удару без ліків залишилося понад 600 медичних установ.

І це вже не кажучи про те, що головною ціллю терактів росіян залишається українська енергетична інфраструктура. Через численні терористичні акти РФ в низці регіонів мешканці змушені проводити по 12-16 годин на добу без світла, зазначає видання із посиланням на НЕК "Укренерго". Таким чином, терористична тактика росіян вийшла на новий рівень.