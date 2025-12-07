Нова тактика терактів РФ: окупанти атакують раніше "недоторкані" цілі, - BILD

Російські окупанти перейшли до нової тактики терористичних актів, спрямованих проти цивільної інфраструктури України. Об'єктами терактів РФ стали цілі, які раніше вважалися "недоторканими" через ключову роль у життєзабезпеченні цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BILD.
Військовий оглядач видання Юліан Рьопке зазначив, що нова тактика РФ охоплює цілеспрямовані теракти проти об'єктів, які досі мали статус "недоторканих" - оскільки мають ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів цивільних мешканців.
Зокрема під час ракетного удару з 5 на 6 грудня окупанти випустили по Україні сотні ракет та дронів, а однією з головних цілей окупантів став залізничний вузол у Фастові в Київській області. До цього росіяни атакували залізницю тільки на сході України.
Іншою мішенню окупантів стала пошта. В Дніпрі було атаковано сортувальний центр "Нової пошти" - це найбільша приватна поштова компанія України. Теракт знищив десятки тисяч посилок, повідомляють місцеві жителі - в тому числі десятки відправлень для українських військових.
Також окупанти активно атакують медичну логістику України. Теракти проти складів з медикаментами продовжуються: у Львові було знищено базу постачання, після цього удару без ліків залишилося понад 600 медичних установ.
І це вже не кажучи про те, що головною ціллю терактів росіян залишається українська енергетична інфраструктура. Через численні терористичні акти РФ в низці регіонів мешканці змушені проводити по 12-16 годин на добу без світла, зазначає видання із посиланням на НЕК "Укренерго". Таким чином, терористична тактика росіян вийшла на новий рівень.
Зазначимо, що у Дніпрі внаслідок атаки РФ з 5 на 6 грудня було знищено склад мережі аптек "Мед-Сервіс", де зберігалися ліки для мільйонів людей по всій Україні. Це вже далеко не перша атака РФ на склади з медикаментами, що приймає характер цілеспрямованого тероризму.
Крім того, під масовану атаку цієї ж ночі потрапило місто Фастів Київської області. В результаті атаки було повністю знищено залізничний вокзал. З приводу атаки Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що російський режим впав занадто низько.
Зазначимо, що росіяни атакували Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей. Проте через теракти отримали пошкодження багато енергетичних об'єктів, а українські АЕС тимчасово зменшили генерацію.